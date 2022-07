Governo: Conte, 'da Draghi no risposte ma aperture generiche' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Con spirito costruttivo abbiamo invitato Draghi a confrontarsi sulle priorità che esprimono il nostro disagio politico e i modi per superare emergenza economico sociale. La risposta non è ancora pervenuta, c'è stata qualche generica apertura su alcune delle urgenze segnalate ma nessuna indicazione concreta". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta facebook. Per l'ex premier, "l'incontro con le parti sociali ha dimostrato che gli avevamo ragione, che gli interventi fatti fin qui erano insufficienti". Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Con spirito costruttivo abbiamo invitatoa confrontarsi sulle priorità che esprimono il nostro disagio politico e i modi per superare emergenza economico sociale. La risposta non è ancora pervenuta, c'è stata qualche generica apertura su alcune delle urgenze segnalate ma nessuna indicazione concreta". Lo ha detto Giuseppein diretta facebook. Per l'ex premier, "l'incontro con le parti sociali ha dimostrato che gli avevamo ragione, che gli interventi fatti fin qui erano insufficienti".

Pubblicità

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Conte: “Noi rispondiamo dei nostri comportamenti, Draghi dei suoi”. Consiglio nazion… - RaiNews : Nella tradizione russa, specie quella sovietica, le “misure attive” di sovversione e condizionamento nei confronti… - cicciopalu : RT @ForzaItaIiaViva: Renzi ha proprio dimostrato di essere un gigante, guardate come ha asfaltato il putiniano Conte su #ZonaBianca! Condi… - FBigliardo : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle ??L'ultima caxxata è di qualche secondo fa. @MarcelloSorgi: 'i medici del Covid che han… -