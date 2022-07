Gabry Ponte | fuochi sul lago | gnocchi ripieni e cascate | il week-end in provincia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 luglio 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccanoa Treviolo domenica per il festival Treviva, tante feste e l’apertura delledel Serio. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 16 e domenica 17 luglio. ALBINO – Estivo Spritz&burger, ad Albino buon cibo e divertimento – Ad Albino torna la sagra degliALMENNO SAN SALVATORE – “Festivalmen”, nove giorni fra musica e divertimento AVIATICO – Aperture dell’osservatorio astronomico di Ganda BAGNATICA – “Ohana Fest” a Bagnatica BREMBATE – Doppio concerto rock alternativo a Brembate – Festa arancio blu a Grignano CALCINATE – A Calcinate festa del bersagliere CERETE – The Lions’ Night, a Cerete sport e al divertimento COLOGNO AL ...