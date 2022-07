Disagi per chi vola, Ryanair conferma lo sciopero di 4 ore: presidio allo scalo di Orio (Di sabato 16 luglio 2022) Domenica 17 luglio sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. A confermare unitariamente la mobilitazione è una nota congiunta Filt Cgil e Uiltrasporti. “Ci auguriamo di avere al più presto risposte concrete per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose, così da poter evitare ulteriori Disagi ai passeggeri in questo periodo estivo”, auspicano. “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno – sottolineano i sindacati – i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e Crewlink rivendicano condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo ed inoltre acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022) Domenica 17 lugliodi 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink. Are unitariamente la mobilitazione è una nota congiunta Filt Cgil e Uiltrasporti. “Ci auguriamo di avere al più presto risposte concrete per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose, così da poter evitare ulterioriai passeggeri in questo periodo estivo”, auspicano. “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno – sottolineano i sindacati – i lavoratori italiani di, Malta Air e Crewlink rivendicano condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo ed inoltre acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore ...

