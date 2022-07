Dimaro - Il report della seduta di allenamento mattutina (Di sabato 16 luglio 2022) seduta di allenamento mattutina per il Napoli a Dimaro. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tattiche a metà campo ed esercitazione tecnico tattica con conclusioni in porta. Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo. Fonte :Ssc Napoli.it Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 16 luglio 2022)diper il Napoli a. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tattiche a metà campo ed esercitazione tecnico tattica con conclusioni in porta. Olivera ha svolto l'interain gruppo. Fonte :Ssc Napoli.it

Pubblicità

cn1926it : Mattinata di lavoro sul campo di #Carciato, #Olivera scalda i motori: il report - tuttonapoli : Dimaro, il report del club: Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo - ilnapolionline : Report allenamento da Dimaro: per Olivera intera seduta in gruppo - - NCN_it : Qui #Dimaro – Il report dell'allenamento mattutino: #Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo #Napoli… - sfnvnanto1979 : @Napoli_Report @Tanziloic Il nostro in quale baita di dimaro sta? -