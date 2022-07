Covid Cina, contagi più alti da maggio: milioni in isolamento (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna a correre il contagio di Covid-19 in Cina, dove nelle ultime 24 ore si sono registrato 450 casi, il maggior numero da maggio. Tanto che le autorità di Pechino hanno disposto l’isolamento per milioni di persone, nel rispetto della politica ”zero Covid”, nonostante la maggior parte dei nuovi casi siano asintomatici. Le restrizioni sono iniziate in settimana. A Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale del Gansu, da martedì è stato ordinato ai suoi 4,4 milioni di abitanti di rimanere a casa. Da oggi, invece, a Beihai, nella regione meridionale del Guangxi, è stato disposto l’isolamento di 800mila persone. “Attualmente, la situazione di prevenzione e controllo dell’epidemia ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna a correre ilo di-19 in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrato 450 casi, ilr numero da. Tanto che le autorità di Pechino hanno disposto l’perdi persone, nel rispetto della politica ”zero”, nonostante lar parte dei nuovi casi siano asintomatici. Le restrizioni sono iniziate in settimana. A Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale del Gansu, da martedì è stato ordinato ai suoi 4,4di abitanti di rimanere a casa. Da oggi, invece, a Beihai, nella regione meridionale del Guangxi, è stato disposto l’di 800mila persone. “Attualmente, la situazione di prevenzione e controllo dell’epidemia ...

Pubblicità

Mara_Mazzeo_Cz : RT @RaffaelePizzati: #Dalema presidente del consiglio fa bombardare la Serbia Da ex pdc produce vino; vende il suo vino in Cina, fa nominar… - italiaserait : Covid Cina, contagi più alti da maggio: milioni in isolamento - L_Economia : A pesare sui prezzi sono, in particolare, le notizie dalla Cina, primo importatore di petrolio, che si trova ad aff… - LocalPage3 : Covid Cina, contagi più alti da maggio: milioni in isolamento - fisco24_info : Covid Cina, contagi più alti da maggio: milioni in isolamento: (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore si sono registrato… -