Chris Pratt: "Non interpreterò Indiana Jones, Harrison Ford mi fa paura" (Di sabato 16 luglio 2022) Chris Pratt ha recentemente rivelato di non aver alcune intenzione di interpretare Indiana Jones in un eventuale reboot del franchise: 'Harrison Ford mi fa paura'. Durante un'intervista recente, Chris Pratt ha spiegato il motivo divertente per cui ha deciso di non interpretare Indiana Jones in uno dei futuri capitoli del franchise: a quanto pare Harrison Ford e il timore che incute in molte persone è la principale ragione che si cela dietro alla sua scelta. Ford, che all'inizio di questa settimana ha compiuto 80 anni, ha recitato l'ultima volta nei panni dell'amatissimo personaggio ne Il richiamo della foresta del 2020 e l'anno prossimo tornerà sul ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 luglio 2022)ha recentemente rivelato di non aver alcune intenzione di interpretarein un eventuale reboot del franchise: 'mi fa'. Durante un'intervista recente,ha spiegato il motivo divertente per cui ha deciso di non interpretarein uno dei futuri capitoli del franchise: a quanto paree il timore che incute in molte persone è la principale ragione che si cela dietro alla sua scelta., che all'inizio di questa settimana ha compiuto 80 anni, ha recitato l'ultima volta nei panni dell'amatissimo personaggio ne Il richiamo della foresta del 2020 e l'anno prossimo tornerà sul ...

