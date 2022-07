Calciomercato Lazio | per il centrocampo piace un ex Inter!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 luglio 2022) C’è molta attesa di ricominciare e molte aspettative in casaper il secondo anno sotto la guida Sarri. Il tecnico toscano, durante la scorsa stagione, non è riuscito a esprimere al massimo la propria idea di gioco ma ha comunque ottenuto ottimi risultati conquistando il quinto posto in classifica e l’accesso diretto alla prossima UEFA Europa League. Per puntare più in alto e lottare contro le altre pretendenti allo scudetto, la dirigenza biancoceleste è pronta a investire sul mercato per migliorare l’attuale rosa e regalare a Sarri gli elementi giusti per il decisivo salto di qualità. Uno dei reparti che sicuramente subirà delle modifiche è il. Infatti, la permanenza di alcuni titolari non è certa; Sergei Milinkovic-Savic è nel mirino di molti club inglesi, e anche il futuro di Luis Alberto è ancora un’incognita. Matias ...