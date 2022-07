Auto si schianta contro un mezzo pesante: muore una 86enne (Di sabato 16 luglio 2022) Incidente mortale sull'Autostrada A14 in direzione nord tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud nel pomeriggio di oggi 16 luglio. Una donna di 86 anni è morta per il violento impatto contro un mezzo pesante. ... Leggi su europa.today (Di sabato 16 luglio 2022) Incidente mortale sull'strada A14 in direzione nord tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud nel pomeriggio di oggi 16 luglio. Una donna di 86 anni è morta per il violento impattoun. ...

