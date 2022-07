Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

Viaggia a 120 km/h su un monopattino elettrico: denunciato un 23enne in Svizzera A Glis, in Svizzera, un ragazzo italiano di 23 anni è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava a 120 chilometri su un monopattino elettrico. Il giovane, che è domiciliato ...Viaggiava a 120 km/h su un monopattino elettrico l'italiano pizzicato a Gils, in Svizzera. Secondo quanto riporta Il Giorno, il ventitreenne, domiciliato nel Vallese, è stato denunciato dalla Polizia ...