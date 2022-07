Tour de France 2022, caduta per Caleb Ewan: “Il ginocchio e la spalla mi fanno abbastanza male” (Di venerdì 15 luglio 2022) Giornata da dimenticare, così come praticamente tutta la stagione per Caleb Ewan. L’australiano sembrava aver ritrovato le sensazioni migliori e puntava a qualcosa di importante nella tredicesima tappa del Tour de France 2022. Il velocista oceanico ha posizionato la propria squadra, la Lotto Soudal, a dettare il ritmo, lasciando così alla portata la fuga della prima ora. Nel momento decisivo della corsa però una caduta ha coinvolto proprio Ewan e qualche compagno della compagine belga. Le parole dell’australiano: “Mi sentivo molto bene ed è per questo che ci siamo impegnati a controllare la fuga, che non è mai andata troppo lontano, fino alla caduta… Non so cosa sia successo, ma c’è stata una frenata nel mezzo di una curva, io non sapevo dove andare e ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Giornata da dimenticare, così come praticamente tutta la stagione per. L’australiano sembrava aver ritrovato le sensazioni migliori e puntava a qualcosa di importante nella tredicesima tappa delde. Il velocista oceanico ha posizionato la propria squadra, la Lotto Soudal, a dettare il ritmo, lasciando così alla portata la fuga della prima ora. Nel momento decisivo della corsa però unaha coinvolto proprioe qualche compagno della compagine belga. Le parole dell’australiano: “Mi sentivo molto bene ed è per questo che ci siamo impegnati a controllare la fuga, che non è mai andata troppo lontano, fino alla… Non so cosa sia successo, ma c’è stata una frenata nel mezzo di una curva, io non sapevo dove andare e ...

