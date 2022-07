Roma, aperta in Campidoglio la camera ardente per Eugenio Scalfari (Di venerdì 15 luglio 2022) VIP E GIORNALISTI IN CODA 15 luglio 2022 18:36 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) VIP E GIORNALISTI IN CODA 15 luglio 2022 18:36 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Pubblicità

RaiNews : La camera ardente è stata allestita a Roma, in Campidoglio, nella Sala della Promoteca. È stata aperta alle 16… - ilcorriereblog : Si è aperta un'interessante mostra a Roma, ieri, nelle sale di Palazzo Bonaparte su Han Yuchen. Ne scrive Patrizia… - ilcorriereblog : - stop_fake_news_ : Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, hanno accolto in Campidoglio il fere… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Roma, aperta in Campidoglio la camera ardente per Eugenio Scalfari #eugenioscalfari #scalfari #cameraardente https://… -