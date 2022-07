Rabiot ha ormai un piede fuori dalla Juventus: si studia un colpo pazzesco (Di venerdì 15 luglio 2022) La Juve sta cercando di perfezionare sempre di più la sua rosa, con Adrien Rabiot che non farà più parte del progetto futuro dei bianconeri. Uno dei giocatori che sicuramente non è stato in grado di dimostrare tutto il proprio talento all’interno della Juventus è stato il francese Adrien Rabiot, con le sue prestazioni che sono state sempre decisamente al di sotto delle aspettative, per questo motivo i bianconeri stanno cercando in tutti i modi di trovare una sistemazione adatta per il futuro. LaPresseL’acquisto a parametro zero può essere davvero un’arma a doppio taglio, con la Juventus che lo sa davvero bene, con l’estate del 2019 che è stato sicuramente drammatica da questo punto di vista, considerando infatti come a Torino siano arrivati due giocatori assolutamente inutili per l’ambizioni della Vecchia Signora come ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 15 luglio 2022) La Juve sta cercando di perfezionare sempre di più la sua rosa, con Adrienche non farà più parte del progetto futuro dei bianconeri. Uno dei giocatori che sicuramente non è stato in grado di dimostrare tutto il proprio talento all’interno dellaè stato il francese Adrien, con le sue prestazioni che sono state sempre decisamente al di sotto delle aspettative, per questo motivo i bianconeri stanno cercando in tutti i modi di trovare una sistemazione adatta per il futuro. LaPresseL’acquisto a parametro zero può essere davvero un’arma a doppio taglio, con lache lo sa davvero bene, con l’estate del 2019 che è stato sicuramente drammatica da questo punto di vista, considerando infatti come a Torino siano arrivati due giocatori assolutamente inutili per l’ambizioni della Vecchia Signora come ...

