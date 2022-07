Per il Fatto Quotidiano Draghi è come Salvini: il fotomontaggio con il mojito in mano (Di venerdì 15 luglio 2022) La politica parlamentare (e non solo) è fatta di opposti, così come quegli organi di stampa che hanno un chiaro indirizzo politico e uno o più partiti di riferimento. Perché, è inutile nascondersi, l’obiettività giornalistica è difficile da trovare in ogni testata, soprattutto quando si trattano argomenti ideologici con riflessi sul sociale. E in questi estremi che si vengono a creare, oggi fa riflettere la percezione delle dimissioni di Mario Draghi (respinte da Sergio Mattarella, che lo ha rinviato alle Camere per una verifica che avverrà mercoledì) che arriva guardando la prima pagina de Il Fatto Quotidiano. LEGGI ANCHE > Il pasticcio del WaPo e del WSJ sulla bufala della bambina di 10 anni che non poteva abortire (ma che non era una bufala) L’edizione in edicola oggi, venerdì 15 luglio 2022, all’indomani della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 luglio 2022) La politica parlamentare (e non solo) è fatta di opposti, cosìquegli organi di stampa che hanno un chiaro indirizzo politico e uno o più partiti di riferimento. Perché, è inutile nascondersi, l’obiettività giornalistica è difficile da trovare in ogni testata, soprattutto quando si trattano argomenti ideologici con riflessi sul sociale. E in questi estremi che si vengono a creare, oggi fa riflettere la percezione delle dimissioni di Mario(respinte da Sergio Mattarella, che lo ha rinviato alle Camere per una verifica che avverrà mercoledì) che arriva guardando la prima pagina de Il. LEGGI ANCHE > Il pasticcio del WaPo e del WSJ sulla bufala della bambina di 10 anni che non poteva abortire (ma che non era una bufala) L’edizione in edicola oggi, venerdì 15 luglio 2022, all’indomani della ...

