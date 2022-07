Monza, Gazzetta: “Intreccio con l’Inter non solo per Pinamonti” (Di venerdì 15 luglio 2022) Monza INTER- Il Monza lavora in maniera sicura e decisa durante la sua preparazione prestagionale. Gli uomini di Stroppa, Mercoledì hanno giocato in amichevole contro una squadra locale e sono usciti vincenti dall’incontro per 4-0. Convincente la prova di Sensi e Pessina, anche quella di Cragno. L’asse Monza-Inter è caldissimo, i brianzoli vogliono una punta di livello come Andrea Pinamonti, Marotta ha fissato il prezzo: 20 milioni cash. Nessun prestito, l’Inter per questioni legate al bilancio e anche ad un aggiunta come Paulo Dybala al roster neroazzurro, non accettano prestiti. Il Monza è vicino a chiudere per l’ex Empoli, ma bisogna stare attenti sempre ad un colpo dell’Atalanta che, liberando Muriel, potrebbe dirigersi verso Pinamonti. Nelle ultime ore, prende ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)INTER- Illavora in maniera sicura e decisa durante la sua preparazione prestagionale. Gli uomini di Stroppa, Mercoledì hanno giocato in amichevole contro una squadra locale e sono usciti vincenti dall’incontro per 4-0. Convincente la prova di Sensi e Pessina, anche quella di Cragno. L’asse-Inter è caldissimo, i brianzoli vogliono una punta di livello come Andrea, Marotta ha fissato il prezzo: 20 milioni cash. Nessun prestito,per questioni legate al bilancio e anche ad un aggiunta come Paulo Dybala al roster neroazzurro, non accettano prestiti. Ilè vicino a chiudere per l’ex Empoli, ma bisogna stare attenti sempre ad un colpo dell’Atalanta che, liberando Muriel, potrebbe dirigersi verso. Nelle ultime ore, prende ...

surfasport : ???? CRAGNO "I MIGLIORI VANNO VIA DALLA SERIE A? A ME SEMBRA CHE.." ?? Intervistato dalla #Gazzetta, Alessio #Cragno,… - ferrantelli94 : RT @MarcoCH0: Musmarra e Guarro in coro ieri: 'Pinamonti va al Monza' Poche ore dopo, smentiti da Di Marzio e Gazzetta: 'Pinamonti verso… - MarcoReNer_azz : RT @MarcoCH0: Musmarra e Guarro in coro ieri: 'Pinamonti va al Monza' Poche ore dopo, smentiti da Di Marzio e Gazzetta: 'Pinamonti verso… - MarcoCH0 : Musmarra e Guarro in coro ieri: 'Pinamonti va al Monza' Poche ore dopo, smentiti da Di Marzio e Gazzetta: 'Pinamo… -