Mondiali Eugene 2022: Tamberi in finale salto in alto col brivido, avanti anche staffetta mista 4×400 (Di venerdì 15 luglio 2022) Obiettivo centrato per Gianmarco Tamberi, che supera la fase di qualificazione del salto in alto maschile valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. Il campione olimpico in carica, infatti, entra con l'undicesima prestazione avendo saltato i 2.28 metri, di fatto l'ultima misura di giornata. Infatti, numerosi sono stati gli errori lungo tutto l'arco della mattinata statunitense."Gimbo" ha prima superato a fatica i 2.21 al primo tentativo ma facendo muovere molto l'asta; per i 2.25, invece, serviranno addirittura tre salti, e anche in questo caso con un ampio movimento dell'asta, che fortunatamente non cade. Terzo tentativo, in un vero "dentro e fuori" anche ai 2.28. Misura che invece Marco Fassinotti non è riuscito a ...

