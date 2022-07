Manuel Bortuzzo, il padre durissimo non le manda a dire: “Non sarò io a rinunciare” (Di venerdì 15 luglio 2022) Manuel Bortuzzo può contare sull’appoggio e sulla presenza del padre Franco. Quest’ultimo se la prende con i leoni da tastiera e su Instagram pubblico uno sfogo. E’ tornato a parlare sui social Franco Bortuzzo, ovvero il padre di Manuel l’ex gieffino che ha preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip.Sembra che già nei giorni scorsi l’uomo avesse parlato in pubblico e preso le difese del figlio, il quale nell’ultimo periodo pare che sia stato pesantemente criticato. Attraverso il suo profilo social, sembra che Franco abbia voluto scrivere un post indirizzato per lo più agli hater che pare non perdano l’occasione per prendersela con lui, con il figlio Manuel e con tutta la sua famiglia. Così, Franco nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram, ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 luglio 2022)può contare sull’appoggio e sulla presenza delFranco. Quest’ultimo se la prende con i leoni da tastiera e su Instagram pubblico uno sfogo. E’ tornato a parlare sui social Franco, ovvero ildil’ex gieffino che ha preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip.Sembra che già nei giorni scorsi l’uomo avesse parlato in pubblico e preso le difese del figlio, il quale nell’ultimo periodo pare che sia stato pesantemente criticato. Attraverso il suo profilo social, sembra che Franco abbia voluto scrivere un post indirizzato per lo più agli hater che pare non perdano l’occasione per prendersela con lui, con il figlioe con tutta la sua famiglia. Così, Franco nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram, ...

