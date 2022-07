M5S, via i ministri dal governo. Anzi no. Di Maio attacca: i dissidenti escano allo scoperto (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel M5S è consultazione continua. Giuseppe Conte si è riunito con la delegazione del M5S al governo e si discute se i ministri debbano o no dimettersi. Una soluzione, a quanto apprende l’Ansa, discussa anche nel consiglio nazionale di ieri. E che oggi tornerà a riunirsi. Una girandola di incontri senza mai intravedere una strategia chiara e trasparente. Via i ministri dal governo, il dissenso di D’Incà Conte smentisce di avere chiesto le dimissioni dei ministri. Una strada che piacerebbe all’ala più oltrAnzista ma che non convince il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il quale, in dissenso rispetto alla linea dura adottata dal M5S, non concorda sull’ipotesi di uno strappo definitivo con Draghi. Un dissenso, avrebbe spiegato, dovuto alla preoccupazione per il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel M5S è consultazione continua. Giuseppe Conte si è riunito con la delegazione del M5S ale si discute se idebbano o no dimettersi. Una soluzione, a quanto apprende l’Ansa, discussa anche nel consiglio nazionale di ieri. E che oggi tornerà a riunirsi. Una girandola di incontri senza mai intravedere una strategia chiara e trasparente. Via idal, il dissenso di D’Incà Conte smentisce di avere chiesto le dimissioni dei. Una strada che piacerebbe all’ala più oltrsta ma che non convince il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il quale, in dissenso rispetto alla linea dura adottata dal M5S, non concorda sull’ipotesi di uno strappo definitivo con Draghi. Un dissenso, avrebbe spiegato, dovuto alla preoccupazione per il ...

