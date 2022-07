Le elezioni non convengono neanche a Meloni. La versione di Binetti (Di venerdì 15 luglio 2022) “Sotto l’orizzonte dell’apparente immobilismo, questi cinque giorni saranno in realtà fitti di trattative”. L’obiettivo? “Scongiurare le urne anticipate e affidarsi al buonsenso”. La senatrice dell’Udc, Paola Binetti ha un fraseggio dal sapore primo repubblicano. Maschera a fatica l’idea di non rivedere Mario Draghi ancorato a Palazzo Chigi. Perché “la mossa dei grillini sta preoccupando l’Europa intera. E Putin si sfrega le mani”. Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi. Ora la crisi è parlamentarizzata. Che scenari prefigura? Uno legato al buonsenso, che imporrebbe al Movimento 5 Stelle di tornare sui propri passi e ridisegnare assieme al premier le priorità in modo da arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Questo primo scenario permetterebbe di ottenere cose importanti come la riforma sanitaria, i fondi del Pnrr e l’approdo alla Legge di Bilancio. ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) “Sotto l’orizzonte dell’apparente immobilismo, questi cinque giorni saranno in realtà fitti di trattative”. L’obiettivo? “Scongiurare le urne anticipate e affidarsi al buonsenso”. La senatrice dell’Udc, Paolaha un fraseggio dal sapore primo repubblicano. Maschera a fatica l’idea di non rivedere Mario Draghi ancorato a Palazzo Chigi. Perché “la mossa dei grillini sta preoccupando l’Europa intera. E Putin si sfrega le mani”. Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi. Ora la crisi è parlamentarizzata. Che scenari prefigura? Uno legato al buonsenso, che imporrebbe al Movimento 5 Stelle di tornare sui propri passi e ridisegnare assieme al premier le priorità in modo da arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Questo primo scenario permetterebbe di ottenere cose importanti come la riforma sanitaria, i fondi del Pnrr e l’approdo alla Legge di Bilancio. ...

Pubblicità

CarloCalenda : L’alleato principale del @pdnetwork fa cadere il Governo #Draghi. L’alleato principale di @forza_italia non parteci… - ItaliaViva : Le elezioni anticipate non sono il bene per il Paese, ma in questa situazione rischiano di essere l'unica via prati… - officialmaz : La #Russia uccide altri civili. C'è una guerra che ci sfiora e comunque ci coinvolge. Ma in Italia c'è chi costring… - giglioli_p : Alle elezioni prima del 24 settembre, MASNADA DI LADRI! Avete tutti in testa il vitalizio. Non siete parlamentari s… - arcocielo : RT @fanpage: #crisidigoverno “Come andrà avanti Draghi da qui alla primavera 2023 lo deciderà lui. Con i 5 Stelle non voglio andare alle e… -