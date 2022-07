Latina, la Polizia sgombera 14 case dell’Ater occupate abusivamente da pregiudicati (Di venerdì 15 luglio 2022) Latina – Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili di proprietà di enti pubblici, coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, la Questura di Latina ha restituito concretamente 14 immobili nel capoluogo illecitamente occupati all’Ente pubblico A.T.E.R.. I poliziotti della Questura di Latina hanno provveduto a “recuperare” e restituire gli alloggi – di proprietà dell’A.T.E.R. – abusivamente occupati da soggetti contigui ad ambienti criminali. La meticolosa attività di indagine e di monitoraggio svolta dagli investigatori della Polizia di Stato è stata riassunta in una dettagliata informativa di reato consegnata al Dott. Lasperanza che, condividendone le risultanze investigative, ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili di proprietà di enti pubblici, coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, la Questura diha restituito concretamente 14 immobili nel capoluogo illecitamente occupati all’Ente pubblico A.T.E.R.. I poliziotti della Questura dihanno provveduto a “recuperare” e restituire gli alloggi – di proprietà dell’A.T.E.R. –occupati da soggetti contigui ad ambienti criminali. La meticolosa attività di indagine e di monitoraggio svolta dagli investigatori delladi Stato è stata riassunta in una dettagliata informativa di reato consegnata al Dott. Lasperanza che, condividendone le risultanze investigative, ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del ...

