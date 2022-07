La natura cattiva di Artavazd Pelechian (Di venerdì 15 luglio 2022) Mentre fuori traballava il governo, incombeva la guerra, impazzava la crisi energetica e Chiara Ferragni si accorgeva che in città può capitare di venire derubati, io ero comodamente seduto a godermi “La Nature” di Artavazd Pelechian durante l’inaugurazione della Triennale di Milano. Il film dell’ultraottantenne regista armeno consta di un montaggio di scene apocalittiche: mareggiate devastanti, spietati tornado, vulcani che grondano lava, ghiacciai che travolgono tutto, con sottofondo d’archi molto thrilling. E pensavo – oltre che con ogni evidenza non viviamo nel migliore dei mondi possibili – che tutto il nostro rapporto con l’ambiente è improntato a un equivoco etico di fondo. Diamo per scontato che la natura sia buona (buona come ce la immaginiamo: con gli uccellini e i ruscelli e le frasche), ragion per cui il nostro intervento ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Mentre fuori traballava il governo, incombeva la guerra, impazzava la crisi energetica e Chiara Ferragni si accorgeva che in città può capitare di venire derubati, io ero comodamente seduto a godermi “La Nature” didurante l’inaugurazione della Triennale di Milano. Il film dell’ultraottantenne regista armeno consta di un montaggio di scene apocalittiche: mareggiate devastanti, spietati tornado, vulcani che grondano lava, ghiacciai che travolgono tutto, con sottofondo d’archi molto thrilling. E pensavo – oltre che con ogni evidenza non viviamo nel migliore dei mondi possibili – che tutto il nostro rapporto con l’ambiente è improntato a un equivoco etico di fondo. Diamo per scontato che lasia buona (buona come ce la immaginiamo: con gli uccellini e i ruscelli e le frasche), ragion per cui il nostro intervento ...

La natura cattiva di Artavazd Pelechian Un'oretta di film come quello di ieri basta invece a concludere che la natura è cattiva (cattiva come ce la immaginiamo: con le tempeste e i terremoti e i disastri variegati), ragion per cui il ...