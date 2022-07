Juve Atletico Madrid | UFFICIALE | data e orario dell’amichevole di Tel Aviv

(Di venerdì 15 luglio 2022)del match amichevole tra le due squadre che si giocherà a TelAttraverso il proprio sito, laha ufficializzato un’altra amichevole. Il prossimo 7 agosto alle ore 20.45 italiane i bianconeri sfideranno l’. Ulteriori dettagli nel comunicato. LA NOTA – «Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa dellontus Summer Tour powered by JEEP. Una grande sfida attende i bianconeri prima dell’inizio del campionato di Serie A: il 7 agosto, al Bloomfield Stadium di Tel-, andrà in scenantus –. Calcio d’inizio alle ...

...affronterà a Tel Aviv l'Madrid. Dopo la tournée negli Stati Uniti, i bianconeri giocheranno contro gli uomini di Simeone al Bloomfirld Stadium. Calcio d'inizio alle 20:45, ora italiana.,......dopo la splendida stagione con la maglia dell'Udinese ma il giocatore aveva fatto capire molto chiaramente di preferire la Spagna e l'come prossimo passo della sua carriera. Ora la...Calciomercato Juventus, è l'estate dei ritorni: dirigenza al lavoro per fare in modo che il tecnico possa contare su più soluzioni offensive.A un anno di distanza dall'indimenticabile Olimpiade di Tokyo, negli Stati Uniti ecco l'appuntamento iridato: programma, curiosità, notizie in tempo reale ...