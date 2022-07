Inter, dubbi su Milenkovic: due le alternative (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l’uscita di Skriniar l’Inter dovrà prendere un difensore: Milenkovic non convince, due sono le alternative Con l’uscita di Skriniar l’Inter dovrà prendere un difensore: Milenkovic non convince, due sono le alternative. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno valutando sia Akanji del Borussia Dortmund e Zagadou, difensore attualmente svincolato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l’uscita di Skriniar l’dovrà prendere un difensore:non convince, due sono leCon l’uscita di Skriniar l’dovrà prendere un difensore:non convince, due sono le. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno valutando sia Akanji del Borussia Dortmund e Zagadou, difensore attualmente svincolato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : L'#Inter valuta due alternative a #Milenkovic ?? - sportli26181512 : #Inter, #Skriniar in stand-by. Dubbi su #Milenkovic: Il Psg non ha presentato una nuova offerta. Le caratteristiche… - infoitsport : Inter, Skriniar-PSG in stand-by: le sensazioni sul colpo. Dubbi su Milenkovic perché… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: C'è l'intesa tra #Inter e #Ramadani per #Milenkovic, ma i nerazzurri hanno dei dubbi sul serbo #Fiorentina #calciomerc… - inter_nauta_me : @claudio301065 @GiuseppeConteIT Ma dai? Qualcuno aveva dubbi? -