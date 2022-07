Inaugurata in Costa Smeralda la prima Range Rover House (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover Italia conferma la propria presenza nel mondo dello yacht & sail e sceglie di tornare in Sardegna per inaugurare, nel suggestivo scenario del waterfront Costa Smeralda, la prima Range Rover House in Europa, un hub che, declinando diversi livelli di espressione comunicativa, esprime il nuovo posizionamento del brand nel modern luxury.Si tratta di uno spazio unico, esclusivo che ha appena aperto le porte a degli ospiti altamente selezionati, per invitarli a intraprendere un viaggio fatto di eleganza sostenibile e design, che unisce estetica con etica. La Range Rover House è dunque la casa del brand Range Rover e ne esprime l’essenza, il Dna. E’ ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Jaguar LandItalia conferma la propria presenza nel mondo dello yacht & sail e sceglie di tornare in Sardegna per inaugurare, nel suggestivo scenario del waterfront, lain Europa, un hub che, declinando diversi livelli di espressione comunicativa, esprime il nuovo posizionamento del brand nel modern luxury.Si tratta di uno spazio unico, esclusivo che ha appena aperto le porte a degli ospiti altamente selezionati, per invitarli a intraprendere un viaggio fatto di eleganza sostenibile e design, che unisce estetica con etica. Laè dunque la casa del brande ne esprime l’essenza, il Dna. E’ ...

