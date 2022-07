Il bastone per non vedenti che segnala le fermate dei bus e i lavori in corso (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Un bastone per non vedenti o ipovedenti in grado di segnalare semafori e incroci, fermate di bus e taxi, uffici e negozi, dei lavori in corso che impediscono il passaggio. Si tratta di Letismart, un manico che si può installare anche sul proprio bastone e che parla tramite un minuscolo altoparlante, dando tutte le informazioni necessarie per orientarsi in città. L'assessore lombardo alla Famiglia e Disabilità, Alessandra Locatelli, contattata dall'AGI ha sottolineato: "Letismart è uno strumento tecnologicamente avanzato, che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita e la mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti, attraverso l'utilizzo di un apparecchio digitale in grado di intercettare i ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Unper nono ipoin grado dire semafori e incroci,di bus e taxi, uffici e negozi, deiinche impediscono il passaggio. Si tratta di Letismart, un manico che si può installare anche sul proprioe che parla tramite un minuscolo altoparlante, dando tutte le informazioni necessarie per orientarsi in città. L'assessore lombardo alla Famiglia e Disabilità, Alessandra Locatelli, contattata dall'AGI ha sottolineato: "Letismart è uno strumento tecnologicamente avanzato, che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita e la mobilità delle persone none ipo, attraverso l'utilizzo di un apparecchio digitale in grado di intercettare i ...

