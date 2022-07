Gruppo Nicolaus, 1° touring operator italiano con certificazione Isdp 10003 (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Gruppo Nicolaus è il primo touring operator (To) a livello nazionale ad aver ottenuto la certificazione Isdp©10003 per la valutazione volontaria della conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (Gdpr) nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali, svolto in qualità di Titolare del trattamento, connessi all’attività di profilazione e marketing. La certificazione è stata rilasciata dall’Odc Inveo Certification, secondo lo schema di certificazione Isdp©10003 per la valutazione di conformità al Gdpr, accreditato da Accredia a fronte della norma ISO/IEC 17065:2012 (Ente unico di accreditamento designato dal governo italiano ai sensi del Reg. 765/2008/Ce), ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) –è il primo(To) a livello nazionale ad aver ottenuto laper la valutazione volontaria della conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (Gdpr) nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali, svolto in qualità di Titolare del trattamento, connessi all’attività di profilazione e marketing. Laè stata rilasciata dall’Odc Inveo Certification, secondo lo schema diper la valutazione di conformità al Gdpr, accreditato da Accredia a fronte della norma ISO/IEC 17065:2012 (Ente unico di accreditamento designato dal governoai sensi del Reg. 765/2008/Ce), ...

