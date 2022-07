Governo, Speranza “Auspico maggioranza ancora con M5S” (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo davanti settimane non semplici, con una grande questione sociale, serve un Governo forte e autorevole e mi auguro che tutte le parti lavorino nelle prossime giornate perchè si arrivi all'appuntamento di mercoledì con un contesto che ci consenta di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, arrivando al congresso del Psi.Alla domanda se sia possibile una maggioranza ancora con il M5S, Speranza ha risposto così: “Questo è il nostro auspicio, io ho sempre capito che il voto di ieri, che la mancata fiducia era connessa a una scelta di merito, particolare, legata all'inceneritore di Roma. Credo che questa scelta sia stata un errore, però ora si tratta di verificare fino in fondo se invece c'è un tema di rapporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo davanti settimane non semplici, con una grande questione sociale, serve unforte e autorevole e mi auguro che tutte le parti lavorino nelle prossime giornate perchè si arrivi all'appuntamento di mercoledì con un contesto che ci consenta di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, arrivando al congresso del Psi.Alla domanda se sia possibile unacon il M5S,ha risposto così: “Questo è il nostro auspicio, io ho sempre capito che il voto di ieri, che la mancata fiducia era connessa a una scelta di merito, particolare, legata all'inceneritore di Roma. Credo che questa scelta sia stata un errore, però ora si tratta di verificare fino in fondo se invece c'è un tema di rapporto ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Speranza a La7: “Dimissioni di Draghi? Una conseguenza naturale. Ogni giorno critiche dalle forze di maggi… - nestquotidiano : Governo, Speranza “Auspico maggioranza ancora con M5S” - mario_malangone : RT @AlessandroPipi4: Il mondo dell’informazione schiuma bile. I partiti, tutti, attaccano Conte. Adesso sto ascoltando Speranza che si acco… - cotrozzi_lisa : RT @aciapparoni: Comunque volevo aggiungere che ieri anche Leu non ha partecipato alla votazione sul dl aiuti al Senato, per cui la formaz… - vincegvo : RT @aciapparoni: Comunque volevo aggiungere che ieri anche Leu non ha partecipato alla votazione sul dl aiuti al Senato, per cui la formaz… -