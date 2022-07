Fuochi d’artificio sulla folla durante una festa, muoiono un bambino di 7 anni e la sorella di 24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Un bambino di 7 anni e la sorella di 24 hanno perso la vita a causa di un tragico incidente con i Fuochi d’artificio. Siamo a Cholet, nella Francia occidentale, dove si stava celebrando la festa nazionale del 14 luglio. Un “incidente di lancio” ha provocato la morte dei due fratelli e ci sono altre 7 persone ferite tra le quali i genitori delle vittime, in stato di choc. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Il procuratore di Angers, Eric Bouillard, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo l’incidente avvenuto attorno alle 23 di ieri sera su un campo adibito ai Fuochi vicino allo stadio locale. Le due vittime assistevano allo spettacolo con i genitori e si trovavano a una cinquantina di metri dal luogo dove venivano sparati i Fuochi. Secondo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Undi 7e ladi 24 hanno perso la vita a causa di un tragico incidente con i. Siamo a Cholet, nella Francia occidentale, dove si stava celebrando lanazionale del 14 luglio. Un “incidente di lancio” ha provocato la morte dei due fratelli e ci sono altre 7 persone ferite tra le quali i genitori delle vittime, in stato di choc. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Il procuratore di Angers, Eric Bouillard, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo l’incidente avvenuto attorno alle 23 di ieri sera su un campo adibito aivicino allo stadio locale. Le due vittime assistevano allo spettacolo con i genitori e si trovavano a una cinquantina di metri dal luogo dove venivano sparati i. Secondo i ...

