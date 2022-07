Draghi-bis: missione (quasi) impossibile. Ipotesi: voto a metà ottobre. Berlusconi e Salvini a Conte e grillini: “Irresponsabili” (Di venerdì 15 luglio 2022) . I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta con il non voto di fiducia del Movimento al Senato ma si tratta di un'impresa ardua. Giuseppe Conte non riesce a gestire il movimento. Ritirare o meno la delegazione al governo è la domanda che fa precipitare nel baratro i pentastellati, politici senza esperienza, che non hanno la minima idea, nemmeno dopo 4 anni, di come si debba comportare una forza di governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 luglio 2022) . I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta con il nondi fiducia del Movimento al Senato ma si tratta di un'impresa ardua. Giuseppenon riesce a gestire il movimento. Ritirare o meno la delegazione al governo è la domanda che fa precipitare nel baratro i pentastellati, politici senza esperienza, che non hanno la minima idea, nemmeno dopo 4 anni, di come si debba comportare una forza di governo L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

matteorenzi : Chi vuole andare avanti con Draghi si faccia sentire. Ora o mai più. Abbiamo lanciato una petizione per il Draghi B… - CarloCalenda : Dobbiamo lavorare per un bis di #Draghi. Lo richiede la sicurezza dell’Italia. Ma senza un chiaro impegno della Leg… - CarloCalenda : In barocco linguaggio politichese vuol dire che di un eventuale Draghi bis non gliene importa nulla. La Lega (e For… - StefanoZ_Tweet : RT @CarloCalenda: Dobbiamo lavorare per un bis di #Draghi. Lo richiede la sicurezza dell’Italia. Ma senza un chiaro impegno della Lega ad a… - ti_secchi : Mi stupisco di @matteorenzi. Ha perso lucidità? Un governo draghi bis senza i 5s darebbe modo a Conte di fare un'op… -