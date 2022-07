Crisi governo, Camus: “A Parigi si teme per unità su Ucraina” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Di fronte alla Crisi politica in Italia, in Francia “il sentimento predominante è “l’incomprensione” verso la posizione del M5S, ma c’è anche il timore di una rottura “dell’unità fra Roma e Parigi” sulla guerra in Ucraina, che sarebbe “una sorta di vittoria diplomatica di Mosca”. A spiegarlo all’Adnkronos è il politologo francese Jean Yves Camus. “Il sentimento che è qui predominate è prima di tutto l’incomprensione di fronte alla posizione dell’M5S, che rischia moltissimo aprendo una Crisi politica mentre non è ben piazzato nei sondaggi. Ma è anche presente un sentimento di timore, perché i nostri due paesi sono sulla stessa linea rispetto alla guerra in Ucraina. E la rottura di questa unità, se dovesse durare, sarebbe una sorta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Di fronte allapolitica in Italia, in Francia “il sentimento predominante è “l’incomprensione” verso la posizione del M5S, ma c’è anche il timore di una rottura “dell’fra Roma e” sulla guerra in, che sarebbe “una sorta di vittoria diplomatica di Mosca”. A spiegarlo all’Adnkronos è il politologo francese Jean Yves. “Il sentimento che è qui predominate è prima di tutto l’incomprensione di fronte alla posizione dell’M5S, che rischia moltissimo aprendo unapolitica mentre non è ben piazzato nei sondaggi. Ma è anche presente un sentimento di timore, perché i nostri due paesi sono sulla stessa linea rispetto alla guerra in. E la rottura di questa, se dovesse durare, sarebbe una sorta di ...

