Crisi e impresa, le novità del nuovo Codice (Di venerdì 15 luglio 2022) La più rilevante novità introdotta nel Codice della Crisi è senz’altro rappresentata dalla composizione negoziata della Crisi. La composizione negoziata per la soluzione della Crisi Si tratta di uno strumento di natura stragiudiziale, meno oneroso e più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico, con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese, che pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, “hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato”, anche mediante la cessione dell’azienda o di rami di essa. Rispetto alla procedura di composizione assistita della Crisi, introdotta dal d.lgs. 14/2019, la procedura negoziata si presenta come uno strumento in grado di superare le perplessità sollevate in merito ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) La più rilevanteintrodotta neldellaè senz’altro rappresentata dalla composizione negoziata della. La composizione negoziata per la soluzione dellaSi tratta di uno strumento di natura stragiudiziale, meno oneroso e più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico, con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese, che pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, “hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato”, anche mediante la cessione dell’azienda o di rami di essa. Rispetto alla procedura di composizione assistita della, introdotta dal d.lgs. 14/2019, la procedura negoziata si presenta come uno strumento in grado di superare le perplessità sollevate in merito ...

altalex : ?? Questa settimana su Altalex abbiamo parlato di algoritmo fiscale, compenso #avvocati, #blockchain e #Metaverso,… - sole24ore : Crisi d’impresa, la scommessa di soluzioni celeri - PMI_it : Codice crisi impresa e insolvenza in vigore: cosa cambia: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore… - sole24ore : Crisi d’impresa, la scommessa di soluzioni celeri - COERIKosmos : Entra oggi in vigore oggi il nuovo Codice della Crisi d'Impresa, una svolta epocale che sposta l'attenzione sulla… -