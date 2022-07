Crisi di Governo, il web si scatena contro Draghi e Mattarella: i meme più divertenti (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma – Draghi si dimette e sale al Colle (leggi qui), ma Mattarella respinge le dimissioni e rinvia il Premier alle Camere per la parlamentarizzazione della Crisi di Governo. E il popolo del web, nonostante il Twitter e l’Instagram down delle ultime ore, non ha perso tempo. In poco tempo, su ogni social network, è un fiorire continuo di meme e vignette satiriche che hanno come oggetto più il Capo dello Stato, stufo, secondo gli italiani, dei giochi di palazzo. Di seguito i meme più divertenti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma –si dimette e sale al Colle (leggi qui), marespinge le dimissioni e rinvia il Premier alle Camere per la parlamentarizzazione delladi. E il popolo del web, nonostante il Twitter e l’Instagram down delle ultime ore, non ha perso tempo. In poco tempo, su ogni social network, è un fiorire continuo die vignette satiriche che hanno come oggetto più il Capo dello Stato, stufo, secondo gli italiani, dei giochi di palazzo. Di seguito ipiù. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - mentinfuga : Governo Draghi: è crisi ma le elezioni non sono certe - - Wallee___ : RT @_lasilviaaa: Relazioni avute: zero. Crisi di governo vissute: una decina se non più. -