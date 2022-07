Crisi di governo come da copione: tra Draghi e Conte tornerà il sereno (Di venerdì 15 luglio 2022) Le cose sono andate come avevamo previsto ieri mattina su questo giornale. Il Senato ha votato la fiducia a Draghi a maggioranza assoluta (anche se con meno voti di quelli previsti alla vigilia), Draghi si è dimesso e Mattarella gli ha chiesto di tornare alle Camere per una valutazione della situazione verificatasi negli ultimi giorni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 luglio 2022) Le cose sono andateavevamo previsto ieri mattina su questo giornale. Il Senato ha votato la fiducia aa maggioranza assoluta (anche se con meno voti di quelli previsti alla vigilia),si è dimesso e Mattarella gli ha chiesto di tornare alle Camere per una valutazione della situazione verificatasi negli ultimi giorni. Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - giuseppeargent3 : @GiuseppeConteIT Crisi Governo. I 5stelle sbagliano! Una crisi in questo momento è grave, e può danneggiare di più… - WILCHE91 : RT @Nonha_stata: Definiscono komplottisti gli altri e poi pensano che dietro alla crisi di governo ci siano Travaglio e Putin ?????? -