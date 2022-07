Cosa ci resta dopo il colpo mortale dato alla maggioranza (Di venerdì 15 luglio 2022) A Mosca la crisi del governo Draghi oggi è trattata dai giornali in prima pagina con molta evidenza. Di Battista, che tanto si era rammaricato quando Conte non era uscito dal governo il 6 luglio, è partito pochi giorni fa per la Russia. Era tutto programmato? “A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca”. Grazie Conte, M5S, Grillo. L’Italia vi sarà grata per l’eternità. Chi semina vento raccoglie tempesta. L’autore materiale, avvocato del popolo Giuseppe Conte, dopo aver inferto il colpo mortale a questa maggioranza, a questo governo, e forse a questa legislatura, sta cercando giustificazioni da azzeccagarbugli, tenta di spiegare, ma i suoi contorti pensieri sono poco consoni con la situazione difficile, quasi drammatica dei cittadini italiani. Il decreto Aiuti non prevedeva solo il termovalorizzatore a ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) A Mosca la crisi del governo Draghi oggi è trattata dai giornali in prima pagina con molta evidenza. Di Battista, che tanto si era rammaricato quando Conte non era uscito dal governo il 6 luglio, è partito pochi giorni fa per la Russia. Era tutto programmato? “A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca”. Grazie Conte, M5S, Grillo. L’Italia vi sarà grata per l’eternità. Chi semina vento raccoglie tempesta. L’autore materiale, avvocato del popolo Giuseppe Conte,aver inferto ila questa, a questo governo, e forse a questa legislatura, sta cercando giustificazioni da azzeccagarbugli, tenta di spiegare, ma i suoi contorti pensieri sono poco consoni con la situazione difficile, quasi drammatica dei cittadini italiani. Il decreto Aiuti non prevedeva solo il termovalorizzatore a ...

Pubblicità

ItaliaViva : #Conte oggi è Sor Tentenna, non si capisce cosa vuole fare. Insiste nel dire che va, poi che resta, poi cambia anco… - _Nico_Piro_ : #7luglio ecco cosa accade quando la #guerra viene usata da un premier per far dimenticare i suoi problemi interni,… - daniel_sempere1 : @fpoli62_poli @GiovanniPortel8 Leggendo si colgono l'incompetenza e la malevola intenzione di coprire, quanto più p… - sologiuma : RT @serebellardinel: @ivanscalfarotto che non ha mai spiegato perchè @matteorenzi all'epoca del #Conte2 in piena #pandemia,ha fatto cadere… - ikigaihoseok : RT @greenvntae: taehyung che guarda insieme agli army le live degli altri membri resta la cosa più adorabile, piango fortissimo https://t.c… -