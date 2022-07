Charlene di Monaco, la principessa fa la guida turistica per un giorno (Di venerdì 15 luglio 2022) Al Ballo della Rosa ha preferito non attirare l’attenzione e lasciare i flash agli altri membri della famiglia Grimaldi, ma la principessa Charlene si è presentata da perfetta padrona di casa come guida per i turisti arrivati per vedere le stanze appena rinnovate del palazzo. La ex nuotatrice è apparsa serena e a suo agio nel ruolo, pronta a farsi fotografare sulle scale e tra gli affreschi rimessi a nuovo. E mentre non si placano le voci di crisi con il marito Alberto, la principessa sorride e si diverte a girare alla scoperta dei Grand Appartements di palazzo Grimaldi insieme ai turisti proponendo aneddoti, battute e foto. Tra gli affreschi rinascimentali, che sono stati svelati al pubblico dopo anni di lavoro, Charlene conquista e affascina. Non importa se al Ballo è stata assente, ha rimediato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 15 luglio 2022) Al Ballo della Rosa ha preferito non attirare l’attenzione e lasciare i flash agli altri membri della famiglia Grimaldi, ma lasi è presentata da perfetta padrona di casa comeper i turisti arrivati per vedere le stanze appena rinnovate del palazzo. La ex nuotatrice è apparsa serena e a suo agio nel ruolo, pronta a farsi fotografare sulle scale e tra gli affreschi rimessi a nuovo. E mentre non si placano le voci di crisi con il marito Alberto, lasorride e si diverte a girare alla scoperta dei Grand Appartements di palazzo Grimaldi insieme ai turisti proponendo aneddoti, battute e foto. Tra gli affreschi rinascimentali, che sono stati svelati al pubblico dopo anni di lavoro,conquista e affascina. Non importa se al Ballo è stata assente, ha rimediato ...

