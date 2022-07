Brividi d’estate: l’amore ai tempi dei mondiali del 1994 (Di venerdì 15 luglio 2022) “Quel rigore contro il Brasile lo porterò sempre con me” roberto baggio Sotto un sole cocente. A11 metri dalla gloria o dalla disperazione. E’ il 17 luglio 1994. Siamo a Pasadena, Los Angeles (USA). Il Brasile è in vantaggio sull’Italia. E’ la finale dei mondiali di Calcio. Le speranze azzurre sono aggrappate ai piedi di Roberto Baggio. Grazie ai suoi goal la nostra Nazionale è arrivata a giocarsi l’atto conclusivo del torneo. Un intero popolo è con il fiato sospeso. Sfinito, il divin codino si trascina a fatica verso il dischetto. La contrattura alla coscia. I crampi. Il ginocchio perennemente dolorante. La rincorsa. E il pallone che finisce alto sopra la traversa. A spegnere i sogni. Suoi e dell’Italia calcistica intera. Brividi. Di un’estate torrida e indimenticabile. Un’estate in cui il giornalista Alessandro ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 15 luglio 2022) “Quel rigore contro il Brasile lo porterò sempre con me” roberto baggio Sotto un sole cocente. A11 metri dalla gloria o dalla disperazione. E’ il 17 luglio. Siamo a Pasadena, Los Angeles (USA). Il Brasile è in vantaggio sull’Italia. E’ la finale deidi Calcio. Le speranze azzurre sono aggrappate ai piedi di Roberto Baggio. Grazie ai suoi goal la nostra Nazionale è arrivata a giocarsi l’atto conclusivo del torneo. Un intero popolo è con il fiato sospeso. Sfinito, il divin codino si trascina a fatica verso il dischetto. La contrattura alla coscia. I crampi. Il ginocchio perennemente dolorante. La rincorsa. E il pallone che finisce alto sopra la traversa. A spegnere i sogni. Suoi e dell’Italia calcistica intera.. Di un’estate torrida e indimenticabile. Un’estate in cui il giornalista Alessandro ...

