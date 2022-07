Bayern Monaco, Salihamidži? rompe il silenzio: l’ha detto su Lewandowski! (Di venerdì 15 luglio 2022) Un trasferimento che potrebbe suscitare tantissimo scalpore è sicuramente quello di Robert Lewandowski al Barcellona. E’ da settimane che ormai se ne parla, con un batti e ribatti molto acceso tra il giocatore e la società tedesca. L’ex bomber del Borussia Dortmund ha espresso da tempo la sua volontà di andare via, ma il Bayern ha sempre ribadito che il giocatore rimarrà qui fino alla scadenza del suo contratto, ossia giugno 2023. Robert Lewandowski FC Bayern Muenchen Nonostante questi battibecchi il direttore del Bayern Hasan Salihamidži? è tornato a parlare e ha risposto così sui dubbi sul fatto che Robert Lewandowski non si sarebbe presentato agli allenamenti: “No, mai avuti” “Robert è un grande professionista, lo conosco molto bene, non ho mai avuto dubbi sul fatto che potesse non presentarsi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Un trasferimento che potrebbe suscitare tantissimo scalpore è sicuramente quello di Robert Lewandowski al Barcellona. E’ da settimane che ormai se ne parla, con un batti e ribatti molto acceso tra il giocatore e la società tedesca. L’ex bomber del Borussia Dortmund ha espresso da tempo la sua volontà di andare via, ma ilha sempre ribadito che il giocatore rimarrà qui fino alla scadenza del suo contratto, ossia giugno 2023. Robert Lewandowski FCMuenchen Nonostante questi battibecchi il direttore delHasan? è tornato a parlare e ha risposto così sui dubbi sul fatto che Robert Lewandowski non si sarebbe presentato agli allenamenti: “No, mai avuti” “Robert è un grande professionista, lo conosco molto bene, non ho mai avuto dubbi sul fatto che potesse non presentarsi ...

