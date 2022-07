Bambina di 7 anni muore durante operazione di routine: “Andava tutto bene” – riposa in pace (Di venerdì 15 luglio 2022) Il mondo intero cambia quando si hanno dei figli. Cose che un tempo erano nulla diventano tutto, pericoli che prima si ignoravano diventano invece ossessioni. View this post on Instagram A post shared by Jasmine Truelock (@jasminetruelock) Il fatto che abbiamo un istinto naturale per proteggere e prenderci cura dei nostri bambini significa che l’idea che possano essere in pericolo – non importa quanto grave – è insopportabile. È per questo che anche semplici operazioni di routine diventano qualcosa di preoccupante. Il motivo? Ci sono sempre dei rischi, e quella vocina nella nostra testa non li elimina mai, anzi li amplifica. View this post on Instagram A post shared by Jasmine Truelock (@jasminetruelock) Una famiglia del South Carolina sta piangendo la morte della figlia di ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 15 luglio 2022) Il mondo intero cambia quando si hanno dei figli. Cose che un tempo erano nulla diventano, pericoli che prima si ignoravano diventano invece ossessioni. View this post on Instagram A post shared by Jasmine Truelock (@jasminetruelock) Il fatto che abbiamo un istinto naturale per proteggere e prenderci cura dei nostri bambini significa che l’idea che possano essere in pericolo – non importa quanto grave – è insopportabile. È per questo che anche semplici operazioni didiventano qualcosa di preoccupante. Il motivo? Ci sono sempre dei rischi, e quella vocina nella nostra testa non li elimina mai, anzi li amplifica. View this post on Instagram A post shared by Jasmine Truelock (@jasminetruelock) Una famiglia del South Carolina sta piangendo la morte della figlia di ...

