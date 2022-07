Antonio Spinalbese | dopo l’addio a Belen Rodriguez la triste malattia | non c’è una cura

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 15 luglio 2022) Peruna grave scoperta. L’uomo ha deciso di raccontare tutto Restare al centro dei riflettori per tanto tempo non è facile per nessuno. Perdere la propria privacy è un aspetto sul quale bisognerebbe riflettere maggiormente, soprattutto quando si tratta di personaggi che per larga parte della propria vita non sono stati abituati a quella pressione mediatica che può anche schiacciare. Non tutto sono in grado di sostenere, e cosi capita che ci debba fare i conti anche con un una crudezza fuori dall’immaginario. Cosi non sarà stato facile nemmeno per, ormai ex compagno di. Quando parliamo della modella argentina, va detto, stiamo tirando ...