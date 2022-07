Amber Heard ancora in lacrime: il giudice le nega un nuovo processo contro Depp (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — Nulla da fare, Amber Heard dovrà sborsare dieci milioni di dollari a Johnny Depp: la richiesta dell’attrice di annullare il verdetto, risalente allo scorso giugno, che la obbligava a pagare un risarcimento per diffamazione nei confronti dell’ex marito è stata respinta. Heard ha perso di nuovo La giudice della Virginia che si era occupata della seguitissima disputa legale ha negato all’attrice l’annullamento del processo, motivando la propria decisione con l’assenza di vizi di forma nello svolgimento dello stesso, come invece sostenevano i legali della star di Aquaman. In un documento di 43 pagine depositato lo scorso venerdì, infatti, il team di avvocati della Heard ravvisava come vi fosse stato un errore nel registrare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — Nulla da fare,dovrà sborsare dieci milioni di dollari a Johnny: la richiesta dell’attrice di annullare il verdetto, risalente allo scorso giugno, che la obbligava a pagare un risarcimento per diffamazione nei confronti dell’ex marito è stata respinta.ha perso diLadella Virginia che si era occupata della seguitissima disputa legale hato all’attrice l’annullamento del, motivando la propria decisione con l’assenza di vizi di forma nello svolgimento dello stesso, come invece sostenevano i legali della star di Aquaman. In un documento di 43 pagine depositato lo scorso venerdì, infatti, il team di avvocati dellaravvisava come vi fosse stato un errore nel registrare ...

