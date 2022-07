Twitter ha avuto problemi in vari paesi (Di giovedì 14 luglio 2022) Nelle pomeriggio di giovedì il social network Twitter ha smesso di funzionare in molti paesi, compresa l’Italia. Secondo il sito Downdetector, il malfunzionamento è cominciato verso le 13.45 italiane, ma dopo circa un’ora sembra progressivamente tornato a regime. Non ne Leggi su ilpost (Di giovedì 14 luglio 2022) Nelle pomeriggio di giovedì il social networkha smesso di funzionare in molti, compresa l’Italia. Secondo il sito Downdetector, il malfunzionamento è cominciato verso le 13.45 italiane, ma dopo circa un’ora sembra progressivamente tornato a regime. Non ne

Pubblicità

matteorenzi : Ciao Direttore. Non sempre è stato facile confrontarsi con te e spesso abbiamo avuto opinioni radicalmente diverse.… - borghi_claudio : Ecco il punto vero... l'argomento da campagna elettorale. Chi se ne frega dell'inceneritore, non potevano tollerare… - OfficialASRoma : Orgogliosi di averti avuto con noi. Ti auguriamo il meglio per il futuro! ???? ?? @l_castan | #ASRoma - GiannoneGerardo : Dal 2008 al 2022 i lavoratori ex fiat oggi Stellantis hanno avuto un solo aumento contrattuale di 130€... In 14 ann… - uccelloRossOak : Ma solo io ho avuto Twitter haugefan per circa un’ora? -