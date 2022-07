Temperature roventi in arrivo, torna “L’Africano” e la colonnina di mercurio sale a 40° (Di giovedì 14 luglio 2022) Un anticiclone africano proveniente dall’Algeria sta iniziando a travolgere Spagna e Portogallo. Da domenica Temperature bollenti anche su tutta Italia. Ma quanto durerà? Niente di buono sul fronte meteo, anzi. Le Temperature salgono in questo mese di luglio 2022 e l’assenza di piogge si fa sentire in maniera importante. Stiamo per entrare in una fase L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 luglio 2022) Un anticiclone africano proveniente dall’Algeria sta iniziando a travolgere Spagna e Portogallo. Da domenicabollenti anche su tutta Italia. Ma quanto durerà? Niente di buono sul fronte meteo, anzi. Lesalgono in questo mese di luglio 2022 e l’assenza di piogge si fa sentire in maniera importante. Stiamo per entrare in una fase L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ainola6868 : @EugenioCardi Non capisco. Immondizia ovunque, roghi che spargono veleno nell'aria, temperature roventi che non ai… - meteogiornaleit : Meteo: caldo africano pronto a esplodere. Temperature roventi, verso record - laregione : Temperature roventi in Spagna: attese punte di oltre 44° - chatzi__eleni : RT @ilmeteoit: #TEMPERATURE: tornerà il #CALDO opprimente, sono attesi picchi eccezionali, i dettagli - larenait : Da sabato il termometro destinato a salire fino a 38° a causa della depressione al largo del Portogallo -