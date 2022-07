Stranger Things – Recensione della stagione 4 !

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Hawkins sembra essere tornata un posto tranquillo e il nostro gruppo di giovani protagonisti vive ormai seprato da centinaia di km, ma il sottosopra è ben lungi dall’aver finito con loro e sta per dimostrarlo nel peggiore dei modi. Non avevo molte aspettative per questa quartadi, distribuita da Netflix nel corso degli ultimi due mesi in due tranche. Temevo l’effetto, fin troppe volte visto nelle produzioni recenti, di un prodotto che funziona e viene per questo portato avanti anche oltre la sua naturale esistenza, ingigantendo il contesto e rischiando quindi di rovinare quanto di buono c’era nel concept originale. Non potevo essere più in errore di così. La quartadici riporta in una Hawkins apparantemente pacifica solo per far ...