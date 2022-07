Pubblicità

movietele : #ForThePeople, recensione della serie con Regé-Jean Page prodotta da #ShondaRhimes su #TIMvision dal #14luglio - CatelliRossella : For The People, il nuovo legal targato Shonda Rhimes - Tv - ANSA - SegirtNews : For The People, il nuovo legal targato Shonda Rhimes - fisco24_info : For The People, il nuovo legal targato Shonda Rhimes: Dal 14 luglio su Timvision la serie con Regé-Jean Page - RevenewsI : Disponibile dal 14 luglio in esclusiva su @TIM_vision, #ForThePeople è la nuova serie prodotta da @shondarhimes /… -

Today.it

Dal 14 luglio arriva in esclusiva su TimVision la serie completa (2 stagioni, 20 episodi), inedita in Italia, 'For the People' , prodotta da, in cui sei giovanissimi avvocati, alla prima vera esperienza lavorativa, si trovano a gestire casi federali di altissimo profilo. La storia è ambientata nel Tribunale del Distretto ...Arriva su Timvision una nuova serie prodotta da Shondaland, la casa di produzione di. Si intitola "For the People" e racconta le storie di sei giovani avvocati che si trovano a gestire casi federali di altissimo profilo. Il nuovo legal drama, a metà strada tra "Scandal" ... Shonda Rhimes inizia a ripetersi e For the People ne è la dimostrazione La recensione di For the People, il legal drama giovanile targato Shondaland dal 14 luglio su TIMVISION con le due stagioni inedite, con tra i protagonisti il Duca di Bridgerton. Direttamente dagli ar ...For The People, dal 14 luglio la serie tv con Regé-Jean Page approda in streaming su Timvision per la prima volta in Italia.