Separazione Totti-Blasi | il migliore amico del Pupone torna a parlare | Vi dico chi è davvero Noemi Bocchi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ormai la notizia dellatra Francescoe Ilaryè arrivata praticamente a chiunque. Ma nelle ultime ore, a rivelare dei retroscena incredibili ha pensato il PR Alex Nuccetelli. L'uomo è stato colui che ha fatto conoscere l'ex capitano della Roma e la conduttrice de L'isola dei Famosi, ma in molti credono che abbia fatto da Cupido anche nella relazione dicon. Ecco che cosa ha detto. Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, è stato un personaggio chiave nel matrimonio di Francescoe Ilary. Come si lege su gossipetv.com, l'uomo era presente quella volta che l'ex calciatore, guardando Passaparola, rimase folgorato davanti a una giovanissima Ilaryed esclamò: "Io questa me ...

Pubblicità

Adnkronos : #Borsellino, il legale dei figli: 'Il paese dedica più spazio alla separazione di #Totti che al depistaggio della s… - rtl1025 : ??'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con @Totti è finito. Il percorso della separazion… - Agenzia_Ansa : 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa,… - scaramuschl : CE L'ABBIAMO FATTA AD AVERE STA COVER CI VOLEVA LA SEPARAZIONE DI ILARY E TOTTI PER FARLO SUCCEDERE - zazoomblog : Separazione Ilary-Totti interviene la sorella Melory Blasi e punta il dito contro Alex Nuccetelli: lui risponde -… -

Nel pandemonio di chiacchiere esploso dopo la notizia della- Blasi, ovviamente fioccano le supposizioni su dove sia nata la crepa che ha portato al crollo del legame tra i due. Chi ha tradito chi Chi per primo ha piantato il seme della ...In quel momento nessuno ha pensato che Ilary soffrisse per lada Francescoma ora il pubblico sta condividendo questo video sui social a dimostrazione di come la conduttrice abbia ...L'ex capitano giallorosso intento a giocare a padel in compagnia dell'amico Vincent Candela: la dedica del suo ex compagno di squadra.Scoppia il mito dei sodalizi d’oro tra sportivi e donne famose. Dopo Shakira e Gerard Piqué, Francesco Totti e Ilary Blasi, è la ...