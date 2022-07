Scuola, via libera alla riforma degli ITS-Academy (Di giovedì 14 luglio 2022) È legge la riforma che istituisce i nuovi Its, gli Istituti tecnologici superiori, chiamati anche Its Academy. Con il via libera della camera inizia così una nuova fase che ha come obiettivo quello di rendere per rendere ancora più stretto legame tra formazione e lavoro, tra Scuola e impresa. Tutto questo grazie ai fondi del PNRR. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 luglio 2022) È legge lache istituisce i nuovi Its, gli Istituti tecnologici superiori, chiamati anche Its. Con il viadella camera inizia così una nuova fase che ha come obiettivo quello di rendere per rendere ancora più stretto legame tra formazione e lavoro, trae impresa. Tutto questo grazie ai fondi del PNRR.

