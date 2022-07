Regé-Jean Page: «Un sostituto del Duca in Bridgerton 3? Sono liberi di farlo» (Di giovedì 14 luglio 2022) L'attore torna a parlare della serie che gli ha dato il successo spiegando che non sarebbe turbato se il suo personaggio fosse interpretato da un altro attore Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 luglio 2022) L'attore torna a parlare della serie che gli ha dato il successo spiegando che non sarebbe turbato se il suo personaggio fosse interpretato da un altro attore

Pubblicità

bridgertonbot : RT @BingyNews: #Bridgerton 3, #RegeJeanPage sul sostituto per il Duca: “Sono liberi di farlo” - annachiara234 : Io non riesco a capire cosa sia successo a Regé Jean Page. Fatto sta che ogni volta che gli chiedono di Bridgerton,… - BingyNews : #Bridgerton 3, #RegeJeanPage sul sostituto per il Duca: “Sono liberi di farlo” - movietele : #ForThePeople, recensione della serie con Regé-Jean Page prodotta da #ShondaRhimes su #TIMvision dal #14luglio - fisco24_info : For The People, il nuovo legal targato Shonda Rhimes: Dal 14 luglio su Timvision la serie con Regé-Jean Page -

'Bridgerton': Regé - Jean Page dice addio al personaggio del Duca di Hastings Brutte notizie per chi sperava di rivedere Regé - Jean Page tornare ad indossare gli iconici, e parecchio sexy, panni di Simon Basset , alias il Duca di Hastings in Bridgerton . Le ultime dichiarazioni dell'attore suonano infatti come un addio ... For the People, la recensione: le giovani promesse della legalità All'altra parte sono stati invece assegnati l'arrivista Leonard Knox ( Rege - Jean Page , proprio lui il Duca di Bridgerton che già aveva avuto modo di ambientarsi a Shondaland), la pignola Kate ... Orticalab Brutte notizie per chi sperava di rivederePage tornare ad indossare gli iconici, e parecchio sexy, panni di Simon Basset , alias il Duca di Hastings in Bridgerton . Le ultime dichiarazioni dell'attore suonano infatti come un addio ...All'altra parte sono stati invece assegnati l'arrivista Leonard Knox ( Rege -Page , proprio lui il Duca di Bridgerton che già aveva avuto modo di ambientarsi a Shondaland), la pignola Kate ... Pago del Vallo di Lauro, l'uscente Antonio Mercogliano confermato per il secondo mandato