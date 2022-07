Premio Coldiretti Oscar Green 2022 a Roberto Sodano

(Di giovedì 14 luglio 2022)dell' Azienda Agricoladi Isola d'Asti si è aggiudicato ilnella categoria "Energie per il futuro e sostenibilità", per aver avuto l'...

Roberto Sodano dell' Azienda Agricola Roberto Sodano di Isola d'Asti si è aggiudicato ilOscar Green 2022 nella categoria "Energie per il futuro e sostenibilità", per aver avuto l'intuizione di seguire la filosofia dello spreco zero producendo un prodotto utile e ...Ilè pari a 50 mila euro nelle macroaree C e D e fino a 45 mila euro nelle macroaree A e B. ...Campania ha chiesto espressamente che si chiudesse questo capitolo prima dell'apertura ...Roberto Sodano dell’Azienda Agricola Roberto Sodano di Isola d’Asti si è aggiudicato il premio Coldiretti Oscar Green 2022 nella ...Via libera dalla giunta regionale al provvedimento che accoglie le richieste di Coldiretti Campania sul PSR dedicato ai giovani e che chiude una ferita lunga oltre tre anni. È stato stanziato un fondo ...