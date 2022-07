Kim Napoli, il coreano non si allena con il Fenerbache: cessione in vista? (Di giovedì 14 luglio 2022) L’addio di Koulibaly al Napoli apre scenari di mercato: Giuntoli starebbe lavorando al suo sostituto e Kim Min-Jae è l’obiettivo L’addio di Koulibaly al Napoli apre scenari di mercato: Giuntoli starebbe lavorando al suo sostituto e Kim Min-Jae è l’obiettivo. Il coreano, secondo quanto riferito da Sabah, non si sarebbe allenato con il Fenerbachee dunque la sua cessione potrebbe essere ormai imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) L’addio di Koulibaly alapre scenari di mercato: Giuntoli starebbe lavorando al suo sostituto e Kim Min-Jae è l’obiettivo L’addio di Koulibaly alapre scenari di mercato: Giuntoli starebbe lavorando al suo sostituto e Kim Min-Jae è l’obiettivo. Il, secondo quanto riferito da Sabah, non si sarebbeto con ile dunque la suapotrebbe essere ormai imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

