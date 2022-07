Isola dei Famosi | Nicolas Vaporidis sputa in faccia a Edoardo Tavassi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Poche ore fa su Instagram la blogger esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato un video che vedee la sua ex Diana Del Bufalo parlare male di. “Meno male che non c’è, mi sta proprio sul ca**o!” tuona il fratello di Guendalina. Subito dopo l’attore entra in scena eletteralmente inprima di andare via. Una gag, quella dei due amici dell’dei2022, che voleva essere divertente, ma che in realtà a molti – compresa la stessa Deianira – è parsa solo di cattivo gusto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il lato oscuro dell’dei: gravi problemi di salute per le naufraghe ...

MediasetTgcom24 : Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti #isoladeiserpenti #russi #antonherashchenko… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombe su Mykolaiv e Kramatorsk. I russi attaccano l'Isola dei Serpenti #ANSA - StigmabaseF : Guendalina Tavassi, il fidanzato super geloso al mare - YouTube: L'ex naufraga dell'Isola dei famosi ha svelato ai… - bimbo_kinder : RT @valeconticello: #DiMaio è passato dai gillet gialli a fare il cameriere di #Draghi. Insieme per il futuro sull'isola dei famosi #crisid… - valeconticello : #DiMaio è passato dai gillet gialli a fare il cameriere di #Draghi. Insieme per il futuro sull'isola dei famosi #crisidigoverno -

... seguirlo nell'esercizio dell'- doveva concepire un', darle un nome, disegnarla, ... e ovviamente non è così che funziona, non è che i padri si occupanoloro bambini solo se i loro ...... si conferma come uno degli appuntamenti piu' importanti dell'. Abbabula rinnova inoltre la sua attenzione per le nuove tendenze musicali, per il pubblicopiu' giovani e per le interessanti ...Per la Corte "funzionari della Prefettura inerti davanti ai pasti irrisori erogati ai migranti". E il ruolo essenziale dell'ex parroco ...Individuata da un elicottero francese è stata accompagnata nella località d'oltralpe, dove è stata raggiunta dai pompieri e riportata in Italia ...