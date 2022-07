Ibrahimovic scherza con un tifoso nerazzurro che gli chiede un selfie | Sei interista? Peggio per te

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Ibrahimovic scherza con un tifoso dell'#Inter - MilanPress_it : #Ibrahimovic scherza con i tifosi ?? -

Calcio News 24

... ha scherzato con un tifoso interista che gli ha chiesto una foto In vacanza sul Lago di Garda, dove sta proseguendo la riabilitazione al ginocchio, Zlatan, come riportato da gazzetta.it, ...... uno telefonava, l'altro leggeva il giornale',oggi 'Mazzola', come era soprannominato dai ... Voti alti in pagella anche per Zlatan: 'È stato di grande aiuto perchè ha tolto il peso ... Milan, Ibrahimovic scherza con un tifoso: «Interista Peggio per te» Ibrahimovic, in vacanza sul Lago di Garda per recuperare dall’infortunio, ha scherzato con un tifoso interista che gli ha chiesto una foto In vacanza sul Lago di Garda, dove sta proseguendo la riabili ...Zlatan Ibrahimovic, in vacanza sul Lago di Garda, ha scherzato con un tifoso interista che gli ha chiesto una foto In vacanza sul Lago di Garda, dove sta proseguendo la riabilitazione al ginocchio, Zl ...